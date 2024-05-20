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Австрійський журналіст Шмітт поширює наративи кремля - його викрив український посол

Австрійський журналіст Шмітт поширює наративи кремля - його викрив український посол

Київ • УНН

 • 28906 перегляди

Австрійський журналіст Ріхард Шмітт поширює кремлівську пропагандистську брехню про Україну, паплюжачи країну та її народ, заявив посол України в Австрії.

Ексредактор видання "Exxpress", австрійський журналіст Ріхардом Шмітт поширює пропагандистську брехню Кремля. Про це акцентує український посол в Австрії, передає УНН із посиланням на сторінку посадовця у мережі Х.

Деталі

Через систематичне поширення російської брехні про Україну @Schmitt_News чітко викрив себе як жалюгідний рупор Росії. 

– зазначив посол України в Австрії Василь Химинець.

Посадовець додав, що Шмітт "паплюжить Україну та український народ, проти якого ведеться жахлива війна на знищення. Ознака моральної убогості".

Як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, австрійський журналіст Ріхард Шмітт поширював у соцмережі Х інформацію, що президент Володимир Зеленський нібито підписував прапор "колишніх дивізій Ваффен СС".

Йдеться про минулорічну поїздку Зеленського на Куп’янський напрямок, де він відвідав розміщення 103-ї окремої бригади ТрО та, як писала пропаганда, "розписався на прапорі дивізії СС "Галичина".

російська дезінформація стверджує, що українські війська захоплюють дитячі садки та лікарні на Харківщині17.05.24, 04:17 • 28595 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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