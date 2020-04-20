Австралийцы передумали бороться с рекордным спросом на алкоголь ограничительными мерами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Правительство Австралии сняло ограничения на продажу алкогольных напитков ритейлерами страны, передает УНН со ссылкой на abc.net.au.
Сообщается, что ограничения на продажу алкоголя в одни руки были введены в конце марта. До сих пор каждый житель страны мог ежедневно приобрести не более чем 1 ящик пива (24 ед.), 1 ящик вина (12 бутылок).
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Соответствующие ограничения были введены из-за рекордного роста спроса на алкогольные напитки среди жителей страны на фоне карантина.
Но на днях правительство решило снять запрет, отметив осознанность граждан страны. По данных властей Австралии, жители страны и ритейлеры отреагировали на запрет с пониманием.
Напомним, на фоне пандемии коронавируса и карантинных мероприятий в Италии, Швеции, Австрии, США рекордно взлетели продажи алкогольной продукции: от 50% до 240%. Особенно выросли показатели приобретения спиртной продукции через интернет-магазины.
По данным Drinkaware, люди, которые сидит в самоизоляции, алкоголем снимают стресс.
В Украине же, рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил порядка 4-5%. При этом, согласно показателям Госстата, мы значительно увеличили импорт заграничного вина.
Отметим, что эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на алкогольную продукцию среди украинцев, цены на которую медленно, но все-таки растут.