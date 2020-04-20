Австралійці передумали боротися з рекордним попитом на алкоголь обмежувальними заходами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Уряд Австралії зняв обмеження на продаж алкогольних напоїв ритейлерами країни, передає УНН з посиланням на abc.net.au.
Повідомляється, що обмеження на продаж алкоголю в одні руки були введені в кінці березня. Досі кожен житель країни міг щодня придбати не більше ніж 1 ящик пива (24 од.), 1 ящик вина (12 пляшок).
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Відповідні обмеження були введені через рекордне зростання попиту на алкогольні напої серед жителів країни на тлі карантину.
Але днями уряд вирішив зняти заборону, зазначивши усвідомленість громадян країни. За даними влади Австралії, жителі країни і рітейлери відреагували на заборону з розумінням.
Нагадаємо, на тлі пандемії коронавірусу і карантинних заходів в Італії, Швеції, Австрії, США рекордно злетіли продажі алкогольної продукції: від 50% до 240%. Особливо зросли показники придбання алкогольної продукції через інтернет-магазини.
За даними Drinkaware, люди, які сидить в самоізоляції, алкоголем знімають стрес.
В Україні ж, зростання продажів міцного алкоголю в період карантину становило близько 4-5%. При цьому, згідно з показниками Держстату, ми значно збільшили імпорт закордонного вина.
Відзначимо, що експерти прогнозують подальше зростання попиту на алкогольну продукцію серед українців, ціни на яку повільно, але все-таки ростуть.