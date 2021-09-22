Австралийский штат всколыхнул землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в австралийском штате Виктория. Об этом сообщает Geoscience Australia, пишет УНН.
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Землетрясение произошло утром в среду и имел глубину 10 километров. Эпицентр, вокруг Менсфилда на северо-востоке Виктории, находится примерно в 130 км от второго по величине города Австралии Мельбурна.
Центр сейсмологии сообщил, что предыдущие исследования показали, что землетрясение продолжалось около 20 секунд.
Жертв пока нет, однако жители столичного Мельбурна и сельской местности Виктория сообщили о сильном сотрясение. Сообщается о разрушении зданий в Мельбурне, а многоквартирные дома эвакуируются во внутренней части Мельбурна.
Местные СМИ сообщают, что появляются сообщения о значительных повреждениях в некоторых районах Виктории.
Напомним
19 сентября было зарегистрировано землетрясение в Донецкой области магнитудой 3,3 балла.