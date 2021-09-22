Австралійський штат сколихнув землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 5,8 стався в австралійському штаті Вікторія. Про це повідомляє Geoscience Australia, пише УНН.
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Землетрус стався зранку в середу і мав глибину 10 кілометрів. Епіцентр, навколо Менсфілда, на північному сході Вікторії, знаходиться приблизно в 130 км від другого за величиною міста Австралії Мельбурна.
Центр сейсмології повідомив, що попередні дослідження показали, що землетрус тривав близько 20 секунд.
Жертв поки немає, однак мешканці столичного Мельбурна та сільської місцевості Вікторія повідомили про сильний струс. Повідомляється про руйнування будівель у Мельбурні, а багатоквартирні будинки евакуюються у внутрішній частині Мельбурна.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що з'являються повідомлення про значні пошкодження в деяких районах Вікторії.
Нагадаємо
19 вересня було зареєстровано землетрус в Донецькій області магнітудою 3,3 бали.