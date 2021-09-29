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Австралийские тропические леса Дейнтри вернули коренному населению

Австралийские тропические леса Дейнтри вернули коренному населению

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Тропические леса Дейнтри, которые занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, вернули аборигенам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Дейнтри в Австралии — самый старый тропический лес в мире, ему более 180 млн лет, и он был домом для поколений аборигенов.

Народ Восточного Куку Яланджи теперь будет руководить национальным парком вместе с правительством штата Квинсленд.

Дейнтри — одна из главных туристических достопримечательностей Австралии, которая имеет давнюю экосистему и богатую природу: густые леса, дикие реки, водопады, ущелья и белые песчаные пляжи.

Аборигенам вернули и другие национальные парки Квинсленда, в частности Сидар-Бей (Нгалба-Булав), Блэк-Маунтин (Калкаджака) и Острова Надежды, общая площадь которых составляет более 160 тыс. га.

“Это соглашение признает их право владеть своей страной и управлять ею, защищать свою культуру”, — говорится в заявлении министра окружающей среды Миган Скэнлон.

По данным местных СМИ, это решение было принято после четырех лет дискуссий. Сообщают, что Люди Куку Яланджи хотели единолично управлять лесами и другими тропическими регионами.

Добавим

Регион Дейнтри занесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 году после кампании в Канберре по противодействию лесозаготовкам и расчистке сельскохозяйственных земель.

ЮНЕСКО считает регион чрезвычайно важным участком с богатым и уникальным биоразнообразием, где проживает более 3 тыс. видов растений, 107 млекопитающих, 368 видов птиц и 113 видов рептилий.

Напомним

Крупнейшему песчаному острову в мире Фрейзер, расположенному у побережья австралийского штата Квинсленд, вернули оригинальное название. Его официально переименовали в К’Гари, что на языке племени Бутчулла означает “рай”.

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