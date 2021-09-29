Австралийские тропические леса Дейнтри вернули коренному населению
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Тропические леса Дейнтри, которые занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, вернули аборигенам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Дейнтри в Австралии — самый старый тропический лес в мире, ему более 180 млн лет, и он был домом для поколений аборигенов.
Народ Восточного Куку Яланджи теперь будет руководить национальным парком вместе с правительством штата Квинсленд.
Дейнтри — одна из главных туристических достопримечательностей Австралии, которая имеет давнюю экосистему и богатую природу: густые леса, дикие реки, водопады, ущелья и белые песчаные пляжи.
Аборигенам вернули и другие национальные парки Квинсленда, в частности Сидар-Бей (Нгалба-Булав), Блэк-Маунтин (Калкаджака) и Острова Надежды, общая площадь которых составляет более 160 тыс. га.
“Это соглашение признает их право владеть своей страной и управлять ею, защищать свою культуру”, — говорится в заявлении министра окружающей среды Миган Скэнлон.
По данным местных СМИ, это решение было принято после четырех лет дискуссий. Сообщают, что Люди Куку Яланджи хотели единолично управлять лесами и другими тропическими регионами.
Добавим
Регион Дейнтри занесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 году после кампании в Канберре по противодействию лесозаготовкам и расчистке сельскохозяйственных земель.
ЮНЕСКО считает регион чрезвычайно важным участком с богатым и уникальным биоразнообразием, где проживает более 3 тыс. видов растений, 107 млекопитающих, 368 видов птиц и 113 видов рептилий.
Напомним
Крупнейшему песчаному острову в мире Фрейзер, расположенному у побережья австралийского штата Квинсленд, вернули оригинальное название. Его официально переименовали в К’Гари, что на языке племени Бутчулла означает “рай”.