Острову Фрейзер в Австралії повернули оригінальну назву. Тепер він знову названий мовою корінного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Найбільший піщаний острів у світі Фрейзер, розташований біля узбережжя австралійського штату Квінсленд, офіційно перейменовано на К'Гарі. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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К’Гарі на мові племені Бутчулла означає “рай”. Аборигени Бутчулла були власниками цієї землі задовго до того, як відбулася європейська колонізація й заселення.
Наразі острів популярний як серед закордонних, так і серед місцевих туристів. На ньому ростуть унікальні залишки високих тропічних лісів та мешкає різноманітна група рідкісних тварин, які перебувають під загрозою зникнення, зокрема східний наземний папуга.
1992 року острів занесли у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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“Зміна назви свідчить про визнання й повагу народів Бутчулла та їхніх традицій. Уряд прем’єра Квінсленда визнає спадщину та культуру аборигенів і островів Торрес Стрейт, які мають міцний та постійний зв’язок із країною понад 60 тис. років”, — ідеться у заяві Міган Скенлон, помічниці міністра з розвитку туризму Австралії.
Додамо
1993 року федеральний уряд Австралії ухвалив закон про земельний титул корінних жителів, згідно з яким влада могла визнавати право власності групи корінних народів на їхні традиційні землі.
Протягом останніх десятиліть у всій Австралії повертали територіям назви аборигенів. Найвідоміша — скеля Улуру, яка раніше мала назву Аєрс-Рок.
Зараз корінні народи становлять приблизно 3% населення Австралії.
Нагадаємо
У серпні цього року вчені відкрили найбільшу північну ділянку суші у світі — острів на північ від Гренландії, який ще не дістав назви.