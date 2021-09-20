Острову Фрейзер в Австралии вернули оригинальное название. Теперь он снова назван языком коренного населения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Самый большой песчаный остров в мире Фрейзер, расположенный у побережья австралийского штата Квинсленд, официально переименовали в К’Гари. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
К’Гари на языке племени Бутчулла означает “рай”. Аборигены Бутчулла были владельцами этой земли задолго до того, как состоялась европейская колонизация и заселение.
Сейчас остров популярен как среди иностранных, так и среди местных туристов. На нем растут уникальные остатки высоких тропических лесов и живет разнообразная группа редких животных, которые находятся под угрозой исчезновения, в частности восточный наземный попугай.
В 1992 году остров занесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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“Изменение названия свидетельствует о признании и уважении народов Бутчулла и их традиций. Правительство премьера Квинсленда признает наследство и культуру аборигенов и островов Торрес Стрейт, которые имеют прочную и постоянную связь со страной более 60 тыс. лет”, — говорится в заявлении Миган Скэнлон, помощницы министра по развитию туризма Австралии.
Добавим
В 1993 году федеральное правительство Австралии приняло закон о земельном титуле коренных жителей, согласно которому власти могли признавать право собственности группы коренных народов на их традиционные земли.
В течение последних десятилетий во всей Австралии возвращали территориям названия аборигенов. Самая известная — скала Улуру, которая ранее называлась Айерс-Рок.
Сейчас коренные народы составляют примерно 3% населения Австралии.
Напомним
В августе этого года ученые открыли самый северный участок суши в мире — остров к северу от Гренландии, который еще не получил названия.