Дослідники відкрили "найпівнічніший острів" у світі

Деталі

Дослідники натрапили на шматок суші під час експедиції в липні і спочатку думали, що досягли Оодаак, досі найпівнічнішого острова на планеті.

"Нам повідомили, що в моєму GPS-навігаторі сталася помилка, яка змусила нас повірити в те, що ми перебуваємо на острові Оодаак", - сказав глава місії Мортен Раш з факультету наук про Землю і управління природними ресурсами Копенгагенського університету.

"Насправді, ми виявили новий острів далі на північ, відкриття, яке лише трохи розширює королівство Данії", - додав він.

Вчений зазначив, що він розташовується всього від 30 до 60 метрів над рівнем моря і може бути "недовговічним острівцем".

Оодаак лежить приблизно за 700 км на південь від Північного полюса, а новий острів - за 780 метрів на північ від Оодаак.

"Ніхто не знає, як довго він залишатиметься. У принципі, він може зникнути, як тільки вибухне новий потужний шторм", - зазначив він.

У заяві Копенгагенського університету, оприлюдненій пізно ввечері в п'ятницю йшлося, що "острів ще не названий... це найпівнічніша точка Гренландії і одна із найбільш північних точок суші на Землі".

Доповнення

Автономна датська територія Гренландія привертала увагу ЗМІ в останні роки, особливо в 2019 році, коли колишній президент США Дональд Трамп заявив, що хоче купити цю територію.

Пропозиція, яку данський уряд охарактеризував як "абсурдну", викликала дипломатичну плутанину, але також сигналізувала про відновлення інтересу Америки до регіону.

Він також сильно постраждав від зміни клімату, оскільки більш високі температури розтопили льодовики, що викликало тривожний підйом рівня моря.

VIDEO: Scientists have discovered what is believed to be the world's northernmost landmass -- a yet-to-be-named island north of Greenland that could soon be swallowed up by seawaters pic.twitter.com/cfUx1vKWKW

— AFP News Agency (@AFP) August 29, 2021