Исследователи открыли "самый северный остров" в мире

Детали

Исследователи наткнулись на кусок суши во время экспедиции в июле и сначала думали, что достигли Оодаак, до сих пор самого северного острова на планете.

"Нам сообщили, что в моем GPS-навигаторе произошла ошибка, которая заставила нас поверить в то, что мы находимся на острове Оодаак", - сказал глава миссии Мортен Раш с факультета наук о Земле и управления природными ресурсами Копенгагенского университета.

"На самом деле, мы обнаружили новый остров дальше на север, открытие, которое лишь немного расширяет королевство Дании", - добавил он.

Ученый отметил, что он располагается всего от 30 до 60 метров над уровнем моря и может быть "недолговечным островком".

Оодаак лежит примерно в 700 км к югу от Северного полюса, а новый остров - в 780 метрах к северу от Оодаак.

"Никто не знает, как долго он будет оставаться. В принципе, он может исчезнуть, как только разразится новый мощный шторм", - отметил он.

В заявлении Копенгагенского университета, обнародованном поздно вечером в пятницу говорилось, что "остров еще не назван ... это самая северная точка Гренландии и одна из самых северных точек суши на Земле".

Дополнение

Автономная датская территория Гренландия привлекала внимание СМИ в последние годы, особенно в 2019 году, когда бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хочет купить эту территорию.

Предложение, которое датское правительство охарактеризовало как "абсурдное", вызвало дипломатический путаницу, но также сигнализировало о возобновлении интереса Америки к региону.

Он также сильно пострадал от изменения климата, поскольку более высокие температуры растопили ледники, что вызвало тревожный подъем уровня моря.

VIDEO: Scientists have discovered what is believed to be the world's northernmost landmass - a yet-to-be-named island north of Greenland that could soon be swallowed up by seawaters pic.twitter.com/cfUx1vKWKW

- AFP News Agency (@AFP) August 29, 2021