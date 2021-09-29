Австралійські тропічні ліси Дейнтрі повернули корінному населенню
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Тропічні ліси Дейнтрі, які занесено у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повернули аборигенам. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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Дейнтрі в Австралії — найстаріший тропічний ліс у світі, йому понад 180 млн років, і він був домом для поколінь аборигенів.
Народ Східного Куку Яланджі тепер керуватиме національним парком разом із урядом штату Квінсленд.
Дейнтрі — одна з найголовніших туристичних визначних пам’яток Австралії, яка має давню екосистему і багату природу: густі ліси, дикі річки, водоспади, ущелини та білі піщані пляжі.
Аборигенам повернули й інші національні парки Квінсленда, зокрема Сідар-Бей (Нгалба-Булав), Блек-Маунтін (Калкаджака) та Острови Надії, загальна площа яких становить понад 160 тис. га.
“Ця угода визнає їхнє право володіти своєю країною та керувати нею, захищати свою культуру”, — ідеться у заяві міністра довкілля Міган Скенлон.
За даними місцевих ЗМІ, це рішення ухвалили після чотирьох років дискусій. Повідомляють, що Люди Куку Яланджі хотіли одноосібно керувати лісами та іншими тропічними регіонами.
Додамо
Регіон Дейнтрі занесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 1988 року після кампанії в Канберрі з протидії лісозаготівлям і розчищення сільськогосподарських земель.
ЮНЕСКО вважає регіон надзвичайно важливою ділянкою з багатим і унікальним біорізноманіттям, де мешкає понад 3 тис. видів рослин, 107 ссавців, 368 видів птахів і 113 видів рептилій.
Нагадаємо
Найбільшому піщаному острову у світі Фрейзер, розташованому біля узбережжя австралійського штату Квінсленд, повернули оригінальну назву. Його офіційно перейменовано на К’Гарі, що на мові племені Бутчулла означає “рай”.