Австралийский город Перт могут закрыть на карантин из-за трех случаев коронавируса

Детали

Премьер Западной Австралии (Вашингтон) Марк Макгоуэн заявил поздно в субботу, что ему еще предстоит решить, будет ли столица штата, которая на прошлой неделе вышла из трехдневного экстренного блокирования после сообщения об одном выявленном случае инфекции COVID-19, будет заблокирована в воскресенье.

“Наши ограничения и использование масок, а также способность наших средств отслеживания контактов и тестирования дают нам возможность соблюдать решение о блокировании”, — сказал Макгоуэн репортерам поздно вечером в субботу. “Но не исключено, что это может измениться завтра или послезавтра”.

Австралия, в эти выходные запретила гражданам въезд в страну, которые были в Индии в течение 14 дней после возвращения домой, поскольку вторая по численности населения страна в мире борется с резким увеличением числа случаев COVID-19 и смертей.

Страна-антипод практически искоренила коронавирусную инфекцию после закрытия своих границ для неграждан в марте 2020 года, зарегистрировав за все время пандемии 29 800 случаев и 910 смертей.

По словам Макгоуэна, инфицированный 20-летний мужчина был студентом, работающим охранником в отеле Pan Pacific в Перте, и уже получил свою первую вакцину от COVID-19. Двое из его соседей по дому были водителями, развозившими еду, и у них также был положительный результат теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Австралии умерли два человека через несколько дней после вакцинации

Сейчас они находятся на карантине в отеле. Пятеро других соседей по дому, у которых на данный момент был отрицательный результат, также находятся на карантине в отеле.

Между тем, Новая Зеландия, которая в прошлом месяце согласилась на “пузырь путешествий” без карантина и COVID-тестирования с Австралией, приостановила поездки из штата Вашингтон, отменив два рейса, которые должны были прибыть в воскресенье утром.