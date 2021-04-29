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В Австралії померли дві людини через декілька днів після вакцинації

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Двоє жителів Австралії померли після вакцинації проти коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.

Деталі

55-річний австралієць помер від утворення тромбу в легенях через вісім днів після щеплення, хоча у нього не було ніколи проблем із легенями. Наразі невідомо, якою вакциною йому робили щеплення.

Інший загиблий, 71-річний чоловік, мав проблеми зі здоров’ям та отримав щеплення вакциною AstraZeneca.

Щодо цих випадків розпочали спеціально створена експертна панель вже розпочала розслідування, аби встановити наявність зв’язку зі щепленням.

Нагадаємо

У Канаді зафіксували першу смерть через наслідки, викликані вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca. 

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало продовжити введення другої дози вакцини від коронавірусу від компанії AstraZeneca, незважаючи на ризик, який є вкрай низьким.

Результати Оксфордських досліджень показують, що ризик рідкісного тромбоутворення у вісім-десять разів вище у людей, які хворіють на Covid-19, ніж серед людей, які отримали щеплення Pfizer, Moderna або AstraZeneca.

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