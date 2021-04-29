В Австралії померли дві людини через декілька днів після вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Двоє жителів Австралії померли після вакцинації проти коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
Деталі
55-річний австралієць помер від утворення тромбу в легенях через вісім днів після щеплення, хоча у нього не було ніколи проблем із легенями. Наразі невідомо, якою вакциною йому робили щеплення.
Інший загиблий, 71-річний чоловік, мав проблеми зі здоров’ям та отримав щеплення вакциною AstraZeneca.
Щодо цих випадків розпочали спеціально створена експертна панель вже розпочала розслідування, аби встановити наявність зв’язку зі щепленням.
Нагадаємо
У Канаді зафіксували першу смерть через наслідки, викликані вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca.
Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало продовжити введення другої дози вакцини від коронавірусу від компанії AstraZeneca, незважаючи на ризик, який є вкрай низьким.
Результати Оксфордських досліджень показують, що ризик рідкісного тромбоутворення у вісім-десять разів вище у людей, які хворіють на Covid-19, ніж серед людей, які отримали щеплення Pfizer, Moderna або AstraZeneca.