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В Австралии умерли два человека через несколько дней после вакцинации

В Австралии умерли два человека через несколько дней после вакцинации

Киев  •  УНН

 • 16194 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Двое жителей Австралии умерли после вакцинации против коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

Детали

55-летний австралиец умер от образования тромба в легких через восемь дней после прививки, хотя у него не было никогда проблем с легкими. Пока неизвестно, какой вакциной ему делали прививки.

Другой погибший, 71-летний мужчина, имел проблемы со здоровьем и получил прививку вакциной AstraZeneca.

Относительно этих случаев начали специально созданная экспертная панель уже начала расследование, чтобы установить наличие связи с прививкой.

Напомним

В Канаде зафиксировали первую смерть из-за последствий, вызванных вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовало продолжить введения второй дозы вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca, несмотря на риск, который является крайне низким.

Результаты Оксфордских исследований показывают, что риск редкого тромбообразования в восемь-десять раз выше у людей, страдающих Covid-19, чем среди людей, получивших прививки Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

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