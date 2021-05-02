Австралійське місто Перт можуть закрити на карантин через три випадки коронавірусу

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Прем’єр Західної Австралії (Вашингтон) Марк МакГоуен заявив пізно в суботу, що йому ще належить вирішити, чи буде столиця штату, яка минулого тижня вийшла з триденного екстреного блокування після повідомлення про один виявлений випадок інфекції COVID-19, буде заблокована в неділю.

“Наші обмеження і використання масок, а також здатність наших засобів відстеження контактів і тестування дають нам можливість дотримуватися рішення про блокування”, — сказав МакГоуен репортерам пізно ввечері в суботу. “Але не виключено, що це може змінитися завтра або післязавтра”.

Австралія, в ці вихідні заборонила громадянам в’їзд в країну, які були в Індії протягом 14 днів після повернення додому, оскільки друга за чисельністю населення країна в світі бореться з різким збільшенням числа випадків COVID-19 і смертей.

Країна-антипод практично викоренила коронавірусну інфекцію після закриття своїх кордонів для негромадян в березні 2020 року, зареєструвавши за весь час пандемії 29 800 випадків і 910 смертей.

За словами МакГоуена, інфікований 20-річний чоловік був студентом, працюючим охоронцем в готелі Pan Pacific в Перті, і вже отримав свою першу вакцину від COVID-19. Двоє з його сусідів по будинку були водіями, розвозили їжу, і у них також був позитивний результат тесту.

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Зараз вони перебувають на карантині в готелі. П’ятеро інших сусідів по будинку, у яких на даний момент був негативний результат, також знаходяться на карантині в готелі.

Тим часом, Нова Зеландія, яка минулого місяця погодилася на пузирь подорожей" без карантину і COVID-тестування з Австралією, призупинила поїздки зі штату Вашингтон, скасувавши два рейси, які повинні були прибути в неділю вранці.