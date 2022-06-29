Австралия рассматривает вопрос возобновления работы посольства в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Австралия рассматривает вопрос о возобновлении работы своего посольства в Киеве. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
По словам Албанезе о возобновлении работы посольства появится больше информации “в ближайшие дни или недели”. Также он осудил российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.
“Это подтверждает зверства, совершаемые россией в этой незаконной агрессивной войне”, — сказал Албанезе.
Справка
Посольство Австралии приостановило работу 13 февраля 2022 года года.
Напомним
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