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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Австралия рассматривает вопрос возобновления работы посольства в Киеве

Австралия рассматривает вопрос возобновления работы посольства в Киеве

Киев • УНН

 • 92794 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Австралия рассматривает вопрос о возобновлении работы своего посольства в Киеве. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По словам Албанезе о возобновлении работы посольства появится больше информации “в ближайшие дни или недели”. Также он осудил российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

“Это подтверждает зверства, совершаемые россией в этой незаконной агрессивной войне”, — сказал Албанезе.

Справка

Посольство Австралии приостановило работу 13 февраля 2022 года года.

Напомним 

В Украине восстановят Офис Всемирной продовольственной программы. Соответствующий проект соглашения одобрил Кабинет Министров Украины во время заседания.

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