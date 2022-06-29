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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Австралія розглядає питання відновлення роботи посольства в Києві

Австралія розглядає питання відновлення роботи посольства в Києві

Київ • УНН

 • 92799 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Австралія розглядає питання про відновлення роботи свого посольства в Києві. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами Албанезе про відновлення роботи посольства з’явиться більше інформації “в найближчі дні або тижні”. Також він засудив російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці.

“Це підтверджує звірства, що здійснюються росією в цій незаконній агресивній війні”, — сказав Албанезе.

Довідка

Посольство Австралії призупинило роботу 13 лютого 2022 року.

Нагадаємо 

В Україні відновлять Офіс Всесвітньої продовольчої програми. Відповідний проект угоди схвалив Кабінет міністрів України під час засідання.

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