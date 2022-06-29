Австралія розглядає питання відновлення роботи посольства в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Австралія розглядає питання про відновлення роботи свого посольства в Києві. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, пише Reuters, передає УНН.
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За словами Албанезе про відновлення роботи посольства з’явиться більше інформації “в найближчі дні або тижні”. Також він засудив російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці.
“Це підтверджує звірства, що здійснюються росією в цій незаконній агресивній війні”, — сказав Албанезе.
Довідка
Посольство Австралії призупинило роботу 13 лютого 2022 року.
Нагадаємо
В Україні відновлять Офіс Всесвітньої продовольчої програми. Відповідний проект угоди схвалив Кабінет міністрів України під час засідання.