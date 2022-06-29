Австралія розглядає питання відновлення роботи посольства в Києві

Деталі

За словами Албанезе про відновлення роботи посольства з’явиться більше інформації “в найближчі дні або тижні”. Також він засудив російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці.

“Це підтверджує звірства, що здійснюються росією в цій незаконній агресивній війні”, — сказав Албанезе.

Довідка

Посольство Австралії призупинило роботу 13 лютого 2022 року.

Нагадаємо

В Україні відновлять Офіс Всесвітньої продовольчої програми. Відповідний проект угоди схвалив Кабінет міністрів України під час засідання.