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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Австралия присоединилась к коалиции по возвращению депортированных украинских детей

Австралия присоединилась к коалиции по возвращению депортированных украинских детей

Киев  •  УНН

21:23 • 4005 просмотра

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Австралия стала 41-й страной-участницей Международной коалиции по возвращению депортированных украинских детей. Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул важность этого шага в борьбе за права украинских детей.

Австралия стала 41-й страной, которая поддержала Международную коалицию, направленную на возвращение украинских детей, незаконно перемещенных и депортированных в результате войны. Об этом сообщает Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Такое решение является важным шагом в борьбе за права украинских детей, пострадавших от депортации, и свидетельствует о росте международной поддержки усилий Украины в этом направлении.

Украина выразила благодарность Австралии за ее готовность помочь в возвращении маленьких украинцев на родину. По словам представителей Украины, в частности уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, работа в этом направлении будет продолжаться, пока каждый ребенок не вернется домой.

Ермак обсудил со Швейцарией возвращение украинских пленных и незаконно вывезенных детей31 октября 2024, 20:20 • 9340 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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