Австралия присоединилась к коалиции по возвращению депортированных украинских детей
Киев • УНН
Австралия стала 41-й страной-участницей Международной коалиции по возвращению депортированных украинских детей. Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул важность этого шага в борьбе за права украинских детей.
Австралия стала 41-й страной, которая поддержала Международную коалицию, направленную на возвращение украинских детей, незаконно перемещенных и депортированных в результате войны. Об этом сообщает Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Такое решение является важным шагом в борьбе за права украинских детей, пострадавших от депортации, и свидетельствует о росте международной поддержки усилий Украины в этом направлении.
Украина выразила благодарность Австралии за ее готовность помочь в возвращении маленьких украинцев на родину. По словам представителей Украины, в частности уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, работа в этом направлении будет продолжаться, пока каждый ребенок не вернется домой.
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