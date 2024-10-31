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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак обсудил со Швейцарией возвращение украинских пленных и незаконно вывезенных детей

Ермак обсудил со Швейцарией возвращение украинских пленных и незаконно вывезенных детей

Киев  •  УНН

20:20 • 2349 просмотра

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Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителем МИД Швейцарии Габриэлем Люхингером. Стороны обсудили вызовы автократической агрессии и вопросы возвращения украинских пленных и депортированных детей.

"Обсудил с представителем Швейцарии вызовы автократической агрессии и вопрос возвращения украинских пленных". Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с руководителем Департамента международной безопасности Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Габриэлем Люхингером. Во время встречи стороны обсудили ключевые вызовы, стоящие перед западными демократиями в условиях усиления давления со стороны автократического военного альянса, а также вопрос о путях усиления давления на террористическую страну.

Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам, в частности возвращению украинских военнопленных и незаконно вывезенных детей.

Ермак встретился с Блинкеном: обсудили План победы и замороженные активы рф30 октября 2024, 08:32 • 19471 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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