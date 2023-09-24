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Австралия поддержала призыв Зеленского ограничить право вето России в Совбезе ООН

Австралия поддержала призыв Зеленского ограничить право вето России в Совбезе ООН

Киев • УНН

 • 131529 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о поддержке призыва президента Владимира Зеленского по ограничению права вето России в Совете безопасности ООН. Об этом дипломат сказала во время выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, пишет Bloomberg, передает УНН.

Цитата

"Мы должны требовать от постоянных членов больше, включая ограничения на использование права вето. Россия издевается над ООН ежедневно, когда продолжает свое незаконное и аморальное вторжение в Украину", — отметила Вонг.

Детали

По словам главы МИД, Совбез ООН должен обеспечить более широкое представительство постоянных и непостоянных членов для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии.

Дипломат подчеркнула, что Австралия претендует на место в Совете безопасности Организации Объединенных Наций на 2029-2030 годы.

Вонг также добавила, что напряженность в Южно-Китайском море и длительная разработка КНДР ядерного оружия относятся к вопросам, которые вызывают "самые сложные обстоятельства за последние десятилетия", и требуют большей приверженности предотвращению конфликтов.

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"Словом, военная мощь растет, а меры по сдерживанию военных конфликтов — нет, и конкретных механизмов их предотвращения практически не существует", — подытожила министр иностранных дел Австралии.

Напомним

Ранее президент Владимир Зеленский предложил реформировать Совет безопасности ООН, расширив состав постоянных членов, и предоставить Генеральной ассамблее право преодолевать вето членов Совбеза.

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