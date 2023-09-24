Австралія підтримала заклик Зеленського обмежити право вето Росії у Радбезі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила про підтримку заклику президента Володимира Зеленського щодо обмеження права вето Росії у Раді безпеки ООН. Про це дипломатка сказала під час виступу на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, пише Bloomberg, передає УНН.
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"Маємо вимагати від постійних членів більше, включно з обмеженнями на використання права вето. Росія знущається над ООН щодня, коли продовжує своє незаконне й аморальне вторгнення в Україну", — зазначила Вонг.
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За словами глави МЗС, Радбез ООН має забезпечити ширше представництво постійних і непостійних членів для Африки, Латинської Америки та Азії, включно з постійними місцями для Індії та Японії.
Дипломатка підкреслила, що Австралія претендує на місце в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй на 2029-2030 роки.
Вонг також додала, що напруженість у Південно-Китайському морі та тривале розроблення КНДР ядерної зброї відносяться до питань, які спричиняють "найскладніші обставини за останні десятиліття", і потребують більшої прихильності запобіганню конфліктам.
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"Словом, військова міць зростає, а заходи щодо стримування військових конфліктів — ні, і конкретних механізмів їх запобігання практично не існує", — підсумувала міністерка закордонних справ Австралії.
Нагадаємо
Раніше президент Володимир Зеленський запропонував реформувати Раду безпеки ООН, розширивши склад постійних членів, і надати Генеральній асамблеї право долати вето членів Радбезу.