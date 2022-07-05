Австралия в год отменила пошлины на импорт из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт в страну из Украины на год, пишет УНН со ссылкой на сообщение Министерства торговли и туризма Австралии.
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"Эта мера предусматривает снижение до нуля тарифов в размере до 5% сроком на 12 месяцев на ряд товаров, производимых в Украине. Эквивалентные акцизам пошлины, например, применяемые к топливу, алкоголю и табачным изделиям, останутся в силе", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, мера, которая является частью пакета поддержки, озвученного премьер-министром Австралии по итогам визита в Киев, вступила в силу с 4 июля. Это следует за аналогичными действиями международных партнеров страны, таких как Европейский Союз и Соединенное Королевство.
"Отмена пошлин на импорт в Австралию из Украины является ключевой частью текущих усилий правительства Австралии по дальнейшему углублению наших двусторонних торговых и инвестиционных отношений. Такая мера Австралии и других международных партнеров, которые поддерживают экономику Украины и расширяют торговые возможности, жизненно важны для восстановления и реконструкции Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.
Дополнение
В 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 миллионов долларов.