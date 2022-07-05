Австралія на рік скасувала мита на імпорт з України

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"Цей захід передбачає зниження до нуля тарифів у розмірі до 5% терміном на 12 місяців на низку товарів, які виготовляються чи виробляються в Україні. Еквівалентні акцизам мита, наприклад, ті, що застосовуються до палива, алкоголю та тютюнових виробів, залишаться в силі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, захід, який є частиною пакету підтримки, озвученого прем'єр-міністром Австралії за підсумками візиту до Києва, набув чинності з 4 липня. Це слідує за аналогічними діями міжнародних партнерів країни, таких як Європейський Союз та Сполучене Королівство.

"Скасування мит на імпорт в Австралію з України є ключовою частиною поточних зусиль уряду Австралії щодо подальшого поглиблення наших двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин. Такі заходи Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, життєво важливі для відновлення та реконструкції України в короткостроковій та довгостроковій перспективі", - сказано у заяві.

Доповнення

2021 року український імпорт до Австралії становив близько 122 мільйонів доларів.