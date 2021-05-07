Австралия может оставить закрытыми границы до конца 2022
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Австралия заявляет, что международные границы могут не полностью открыться до середины-конца 2022 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Международные границы Австралии могут не полностью открыться к середине или второй половине 2022 года, заявил в пятницу министр торговли Дан Тэхан. Ведь пандемия нанесла удар авиакомпаниям и туристическому сектору.
Тэхан сказал, что “лучше надеяться на середину или вторую половине следующего года, но, как мы видели в течение этой пандемии, все может измениться”.
К слову, сейчас в Австралии зафиксировано 29,884 случаев коронавируса, 910 человек скончались.
Напомним
Европейский Союз обновил список стран, для которых государства-члены блока должны постепенно снимать ограничения на поездки с не необходимыми целями, добавив сюда Израиль.