Австралія може залишити закритими кордони до кінця 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Австралія заявляє, що міжнародні кордони можуть не повністю відкритися до середини-кінця 2022 року. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Міжнародні кордони Австралії можуть не повністю відкритись до середини або другої половини 2022 року, заявив у п’ятницю міністр торгівлі Дан Техан. Адже пандемія завдала удару авіакомпаніям та туристичному сектору.
Техан сказав, що “найкраще сподіватися на середину або другу половині наступного року, але, як ми бачили протягом цієї пандемії, все може змінитися”.
До слова, наразі в Австралії зафіксовано 29,884 випадків коронавірусу, 910 людей померли.
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