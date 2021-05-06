ЄС розширив перелік країн, звідки дозволив в'їзд: України у ньому немає

ukru
Ексклюзив
10:51 • 37149 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 63258 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 123097 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 164895 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 242592 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182558 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 176111 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188348 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155122 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160263 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 104800 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 103420 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 117218 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 85324 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 106851 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 242592 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 194957 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 290247 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 285491 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 412156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 87494 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 93450 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 89125 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109720 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 119024 перегляди
Актуальне
ЄС розширив перелік країн, звідки дозволив в'їзд: України у ньому немає

ЄС розширив перелік країн, звідки дозволив в'їзд: України у ньому немає

Київ • УНН

 • 20837 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Європейський Союз оновив список країн, для яких держави-члени блоку повинні поступово знімати обмеження на поїздки з не необхідними цілями, додавши сюди Ізраїль. Україна досі не в переліку. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке за результатами засідання Ради ЄС, оприлюднене у четвер, 6 травня.

Цитата:

"Після огляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки в ЄС з не необхідними цілями, Рада ЄС оновила список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, додавши Ізраїль. Як передбачено в рекомендації Ради ЄС, цей список буде як і раніше переглядатися кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватися", - вказали у євроінституції.

Деталі

Виходячи з критеріїв і умов, викладених у рекомендації, з 6 травня 2021 року держави-члени повинні поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних третіх країн:

  • Австралія
  • Ізраїль
  • Нова Зеландія
  • Руанда
  • Сінгапур
  • Південна Корея
  • Таїланд
  • Китай, за умови підтвердження взаємності

Також вказано, що слід поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю: Гонконгу і Макао, за умови підтвердження взаємності.

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні вважатися резидентами ЄС для цілей цієї рекомендації.

Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати поточні обмеження на поїздки, були оновлені 2 лютого 2021 року. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальне реагування на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних. Взаємність також слід враховувати в кожному конкретному випадку.

Країни Шенгенської угоди (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також беруть участь в цій рекомендації.

Контекст

30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки в ЄС з не необхідними цілями. Ця рекомендація включала початковий список країн, для яких держави-члени повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

2 лютого 2021 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про внесення поправок, у якій були оновлені критерії визначення країн, для яких слід зняти обмеження. Це критерії, які наразі і застосовуються при розгляді цього питання. У рекомендації про внесення поправок також викладені заходи для мандрівників, включаючи тестування ПЛР і карантин, і передбачається швидке повторне введення обмежень, якщо ситуація швидко погіршується або виявляється висока частота появи варіантів коронавірусу, що викликають занепокоєння.

3 травня 2021 року Єврокомісія представила пропозицію про подальше ослаблення поточних обмежень на поїздки, які не є необхідними, з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації та прогресу кампаній вакцинації. Ця пропозиція, зокрема, дозволяє поїздки з не необхідними цілями вакцинованих осіб.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-учасниць несе відповідальність за виконання рекомендації. "Держава-член не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, до тих пір, поки це не буде ухвалено узгодженим чином", - підкреслили в євроінституції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами