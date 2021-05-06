ЄС розширив перелік країн, звідки дозволив в'їзд: України у ньому немає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Європейський Союз оновив список країн, для яких держави-члени блоку повинні поступово знімати обмеження на поїздки з не необхідними цілями, додавши сюди Ізраїль. Україна досі не в переліку. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке за результатами засідання Ради ЄС, оприлюднене у четвер, 6 травня.
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"Після огляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки в ЄС з не необхідними цілями, Рада ЄС оновила список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, додавши Ізраїль. Як передбачено в рекомендації Ради ЄС, цей список буде як і раніше переглядатися кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватися", - вказали у євроінституції.
Деталі
Виходячи з критеріїв і умов, викладених у рекомендації, з 6 травня 2021 року держави-члени повинні поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних третіх країн:
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- Австралія
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- Ізраїль
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- Нова Зеландія
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- Руанда
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- Сінгапур
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- Південна Корея
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- Таїланд
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- Китай, за умови підтвердження взаємності
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Також вказано, що слід поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю: Гонконгу і Макао, за умови підтвердження взаємності.
Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні вважатися резидентами ЄС для цілей цієї рекомендації.
Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати поточні обмеження на поїздки, були оновлені 2 лютого 2021 року. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальне реагування на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних. Взаємність також слід враховувати в кожному конкретному випадку.
Країни Шенгенської угоди (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також беруть участь в цій рекомендації.
Контекст
30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки в ЄС з не необхідними цілями. Ця рекомендація включала початковий список країн, для яких держави-члени повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.
2 лютого 2021 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про внесення поправок, у якій були оновлені критерії визначення країн, для яких слід зняти обмеження. Це критерії, які наразі і застосовуються при розгляді цього питання. У рекомендації про внесення поправок також викладені заходи для мандрівників, включаючи тестування ПЛР і карантин, і передбачається швидке повторне введення обмежень, якщо ситуація швидко погіршується або виявляється висока частота появи варіантів коронавірусу, що викликають занепокоєння.
3 травня 2021 року Єврокомісія представила пропозицію про подальше ослаблення поточних обмежень на поїздки, які не є необхідними, з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації та прогресу кампаній вакцинації. Ця пропозиція, зокрема, дозволяє поїздки з не необхідними цілями вакцинованих осіб.
Рекомендація Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-учасниць несе відповідальність за виконання рекомендації. "Держава-член не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, до тих пір, поки це не буде ухвалено узгодженим чином", - підкреслили в євроінституції.