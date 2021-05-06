ЄС розширив перелік країн, звідки дозволив в'їзд: України у ньому немає

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"Після огляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки в ЄС з не необхідними цілями, Рада ЄС оновила список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, додавши Ізраїль. Як передбачено в рекомендації Ради ЄС, цей список буде як і раніше переглядатися кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватися", - вказали у євроінституції.

Деталі

Виходячи з критеріїв і умов, викладених у рекомендації, з 6 травня 2021 року держави-члени повинні поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних третіх країн:



Австралія



Ізраїль



Нова Зеландія



Руанда



Сінгапур



Південна Корея



Таїланд



Китай, за умови підтвердження взаємності



Також вказано, що слід поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю: Гонконгу і Макао, за умови підтвердження взаємності.

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні вважатися резидентами ЄС для цілей цієї рекомендації.

Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати поточні обмеження на поїздки, були оновлені 2 лютого 2021 року. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальне реагування на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних. Взаємність також слід враховувати в кожному конкретному випадку.

Країни Шенгенської угоди (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також беруть участь в цій рекомендації.

Контекст

30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки в ЄС з не необхідними цілями. Ця рекомендація включала початковий список країн, для яких держави-члени повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

2 лютого 2021 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про внесення поправок, у якій були оновлені критерії визначення країн, для яких слід зняти обмеження. Це критерії, які наразі і застосовуються при розгляді цього питання. У рекомендації про внесення поправок також викладені заходи для мандрівників, включаючи тестування ПЛР і карантин, і передбачається швидке повторне введення обмежень, якщо ситуація швидко погіршується або виявляється висока частота появи варіантів коронавірусу, що викликають занепокоєння.

3 травня 2021 року Єврокомісія представила пропозицію про подальше ослаблення поточних обмежень на поїздки, які не є необхідними, з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації та прогресу кампаній вакцинації. Ця пропозиція, зокрема, дозволяє поїздки з не необхідними цілями вакцинованих осіб.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-учасниць несе відповідальність за виконання рекомендації. "Держава-член не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, до тих пір, поки це не буде ухвалено узгодженим чином", - підкреслили в євроінституції.