ЕС расширил перечень стран, откуда разрешил въезд: Украины в нем нет

Цитата:

"После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на поездки в ЕС с не необходимыми целями, Совет ЕС обновил список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, добавив Израиль. Как предусмотрено в рекомендации Совета ЕС, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - указали в евроинституте.

Детали

Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 6 мая 2021 года государства-члены должны постепенно отменять ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран:



Австралия



Израиль



Новая Зеландия



Руанда



Сингапур



Южная Корея



Таиланд



Китай, при условии подтверждения взаимности



Также указано, что следует постепенно снимать ограничения на поездки для особых административных районов Китая: Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей этой рекомендации.

Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 2 февраля 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общее реагирование на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных. Взаимность также следует учитывать в каждом конкретном случае.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также участвуют в этой рекомендации.

Контекст

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки в ЕС с не необходимыми целями. Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах. Список пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.

2 февраля 2021 года Совет ЕС принял рекомендацию о внесении поправок, в которой были обновлены критерии определения стран, для которых следует снять ограничения. Это критерии, которые сейчас и применяются при рассмотрении этого вопроса. В рекомендации о внесении поправок также изложены меры для путешественников, включая тестирование ПЦР и карантин, и предполагается быстрое повторное введение ограничений, если ситуация быстро ухудшается и в случае высокой частоты появления вызывающих беспокойство вариантов коронавируса.

3 мая 2021 года Еврокомиссия представила предложение о дальнейшем ослаблении текущих ограничений на поездки, которые не являются необходимыми, с учетом развития эпидемиологической ситуации и прогресса кампаний вакцинации. Это предложение, в частности, позволяет поездки с не необходимыми целями вакцинированным лицам.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом. Власти стран-участниц несут ответственность за выполнение рекомендации. "Государство-член не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом", - подчеркнули в евроинституте.