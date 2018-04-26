Avicii покончил с собой: нашли предсмертную записку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, покончил с собой. Об этом пишет The Sun со ссылкой на его родных, передает УНН.
Как пишет издание, в семье Берглинга рассказали, что он оставил предсмертную записку.
"Наш любимый Тим был хрупкой артистической душой, искал ответы на экзистенциальные вопросы ... Он хотел найти баланс в своей жизни, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего - музыкой. Он жил с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать", - рассказали члены семьи.
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Также родственники добавили, что Тим "не был создан для бизнес-машины".
Текст предсмертной записки не приводится.
Как сообщал УНН, шведский ди-джей Тим Берглинг, известный публике как Avicii, умер в возрасте 28 лет в пятницу, 20 апреля.