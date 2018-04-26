Avicii вкоротив собі віку: знайшли передсмертну записку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Шведський діджей Тім Берглінг, відомий під псевдонімом Avicii, наклав на себе руки. Про це пише The Sun з посиланням на його рідних, передає УНН.
Як пише видання, у родині Берглінга розповіли, що він залишив передсмертну записку.
“Наш улюблений Тім був тендітною артистичною душею, шукав відповіді на екзистенційні питання ... Він хотів знайти баланс у своєму житті, щоб бути щасливим і займатися тим, що він любить найбільше — музикою. Він жив з думками про сенс, життя, щастя. Він більше не міг продовжувати”, — розповіли члени сім’ї.
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Також родичі додали, що Тім "не був створений для бізнес-машини".
Натомість текст передсмертної записки не наводиться.
Як повідомляв УНН, шведський ді-джей Тім Берглінг, відомий публіці як Avicii, помер у віці 28 років у п’ятницю, 20 квітня.