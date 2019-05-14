Авиавласти США не контролировала сертификацию проблемной ПО Boeing 737 MAX - СМИ

По данным этих источников, в ФАУ пришли к предварительному выводу о том, что компания Boeing при изначальной сертификации самолетов серии 737 MAX не предупреждала авиарегулятора о катастрофических последствиях любого сбоя MCAS. В обратном случае процедура проверки надежности этой системы велась бы гораздо тщательнее и дольше. В итоге специалисты ФАУ провели такую проверку поверхностно, напрасно доверившись Boeing.

Согласно публикации, эта информация станет главной темой на слушаниях в подкомитете по торговле, науке и транспорту нижней палаты Конгресса США 15 мая. На слушания приглашен исполняющий обязанности главы ФАУ Дэниел Элуэлл. Он в конце марта подтвердил комитету по торговле, науке и транспорту Сената, что ФАУ передало часть своих полномочий Boeing по осуществлению надзора над сертификацией MCAS.

Ранее стало известно, что Boeing больше года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков на 737 MAX.