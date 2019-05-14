Авіавлада США не контролювала сертифікацію проблемного ПЗ Boeing 737 MAX - ЗМІ

КИЇВ. 14 травня. УНН. Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США встановило, що її уповноважені співробітники не брали участь і не здійснювали нагляд за перевіркою надійності системи MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — “Система поліпшення характеристик маневреності”), збій в роботі якої призвів до аварії ефіопського лайнера Boeing 737 MAX 8. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в авіабудівній галузі та ФАУ, інформує УНН.