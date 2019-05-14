Авіавлада США не контролювала сертифікацію проблемного ПЗ Boeing 737 MAX - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США встановило, що її уповноважені співробітники не брали участь і не здійснювали нагляд за перевіркою надійності системи MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — “Система поліпшення характеристик маневреності”), збій в роботі якої призвів до аварії ефіопського лайнера Boeing 737 MAX 8. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в авіабудівній галузі та ФАУ, інформує УНН.
За даними цих джерел, в ФАУ прийшли до попереднього висновку про те, що компанія Boeing при початковій сертифікації літаків серії 737 MAX не попереджала авіарегулятора про катастрофічні наслідки будь-якого збою MCAS. У зворотному випадку процедура перевірки надійності цієї системи велася б набагато ретельніше і довше. У підсумку фахівці ФАУ провели таку перевірку поверхово, марно довірившись Boeing.
Відповідно до публікації, ця інформація стане головною темою на слуханнях у підкомітеті з торгівлі, науки і транспорту нижньої палати Конгресу США 15 травня. На слухання запросили виконуючий обов’язків глави ФАУ Деніел Елуелл. Він в кінці березня підтвердив комітету з торгівлі, науки і транспорту Сенату, що ФАУ передало частину своїх повноважень Boeing щодо здійснення нагляду над сертифікацією MCAS.
Раніше стало відомо, що Boeing більше року приховувала проблему з оповіщенням про неполадки датчиків на 737 MAX.