Авиаудар на Сумщине: россияне сбросили 4 бомбы на Белополье, есть жертвы

4 КАБы сбросили российские военные сегодня днем, на центр города Белополье. Из-за этой атаки погибла женщина, и еще три человека получили ранения. Один из травмированных - в тяжелом состоянии. Об этом проинформировали в Сумской ОВА, передает УНН.

Сегодня в Белополье российские террористы совершили очередное преступление против мирных людей, ударив по гражданской инфраструктуре. Благодаря тому, что сигнал воздушной тревоги прозвучал вовремя и люди спустились в укрытие, удалось избежать большего количества жертв. К сожалению, те, кто остались снаружи получили ранения, в том числе и несовместимые с жизнью. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. - сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Детали

Отмечается, что всем пострадавшим в результате авиаудара оказывается медицинская помощь, как местными так и областными больницами.

Также по данным ОВА, из-за этого авианалета частично разрушены заведения торговли, здание горсовета, и разбитые машины местных.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы.