Авиация ВСУ сбила беспилотник-разведчик и нанесла 12 ударов по оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
Напомним
Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли уже около 182660 человек, 3660 танков и сотен единиц военной техники.