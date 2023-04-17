Авиация ВСУ сбила беспилотник-разведчик и нанесла 12 ударов по оккупантам

Детали

По данным Генштаба, сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним

Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли уже около 182660 человек, 3660 танков и сотен единиц военной техники.