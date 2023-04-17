Авіація ЗСУ збила безпілотник-розвідник і завдала 12 ударів по окупантам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника, а також 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 182660 осіб, 3660 танків та сотень одиниць військової техніки.