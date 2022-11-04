Авиация ВСУ нанесла 4 удара по врагу, подразделения ПВО сбили 2 дрона-камикадзе

Цитата

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА “Shahed-136”, - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.

Дополнение

Министр обороны Алексей Резников сообщал, что первая партия дронов, которую россия получила от Ирана, уже использована, еще подписаны контракты на поставку от 1,5 до 2,4 тысяч дронов, по разным данным.

Над Украиной в ночь на 4 ноября уничтожили 9 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.