Авіація ЗСУ завдала 4 удари по ворогу, підрозділи ППО збили 2 дрона-камікадзе

Цитата

«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА “Shahed-136”», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Доповнення

Міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що перша партія дронів, яку росія отримала від Ірану, вже використана, ще підписано контракти на постачання від 1,5 до 2,4 тисяч дронів, за різними даними.

Над Україною у ніч на 4 листопада знищили 9 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.