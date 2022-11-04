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Авіація ЗСУ завдала 4 удари по ворогу, підрозділи ППО збили 2 дрона-камікадзе

Авіація ЗСУ завдала 4 удари по ворогу, підрозділи ППО збили 2 дрона-камікадзе

Київ • УНН

 • 212007 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по позиціях російських окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА “Shahed-136”. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА “Shahed-136”», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Доповнення

Міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що перша партія дронів, яку росія отримала від Ірану, вже використана, ще підписано контракти на постачання від 1,5 до 2,4 тисяч дронів, за різними даними.

Над Україною у ніч на 4 листопада знищили 9 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Українські Національні Новини

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