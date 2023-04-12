Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БпЛА типа “Орлан - 10”, — отметили в Генштабе ВСУ.

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины проинформировали, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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