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Ворог завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Ворог завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 854804 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 1 ракетного та 10 авіаційних ударів. Також здійснили понад 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації продовжують перебувати на території республіки білорусь.

Також противник і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Блешня, Кам'янська Слобода і Грем’яч Чернігівської області; Волфине і Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині.

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