Враг нанес один ракетный и 10 авиационных ударов по Украине - Генштаб

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 1 ракетный и 10 авиационных ударов. Также совершили более 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В течение суток противник нанес 1 ракетный и 10 авиационных ударов, совершил более 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил российской федерации продолжают находиться на территории республики беларусь.

Также противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает инженерное оборудование местности. В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Блешня, Каменская Слобода и Гремяч Черниговской области; Волфино и Катериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка на Харьковщине.

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