Авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по российским оккупантам и военной технике
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, пишет УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.
Дополнение
Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенный пункт Бахмут.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 590 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники.