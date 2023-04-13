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Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 180 500

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 180 500

Київ • УНН

 • 838593 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 590 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 13.04.2023 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 180590 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3646 (+0) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 2777 (+7) од.,
  • РСЗВ – 535 (+0) од.,
  • засобів ППО ‒ 283 (+1) од.,
  • літаків – 307 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 320 (+1).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.

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