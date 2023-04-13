Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 180 500
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 590 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 13.04.2023 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 180590 (+540) человек ликвидировано,
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- танков - 3646 (+0) ед.,
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- боевых бронированных машин - 7053 (+10) ед.,
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- артиллерийских систем – 2777 (+7) ед.,
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- РСЗО – 535 (+0) ед.,
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- средств ПВО - 283 (+1) ед.,
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- самолётов – 307 (+0) ед.,
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- вертолётов – 293 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5637 (+7) ед.,
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- специальной техники - 320 (+1).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.