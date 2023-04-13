Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу "Орлан - 10", — повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Також у Генеральному Штабі Збройних сил України додали, що: "Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію".
Нагадаємо
Авіація ЗСУ за добу завдала шість ударів по окупантам та їх військовій техніці. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також 1 радіолокаційну станцію противника.