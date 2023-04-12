Авіація ЗСУ за добу завдала шість ударів по окупантам та їх військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, збито ворожий БпЛА типу “Орлан - 10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також 1 радіолокаційну станцію противника.
"Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 050 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки.