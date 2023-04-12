Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по оккупантам и их военной технике
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, сбит вражеский БпЛА типа “Орлан - 10”.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника, а также 1 радиолокационную станцию противника.
"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 050 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники.