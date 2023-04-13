Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, наши защитники сбили 2 вражеских БпЛА типа "Орлан - 10", — сообщили в Генштабе ВСУ.
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Также в Генеральном Штабе Вооруженных сил Украины добавили, что: "Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию".
Напомним
Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по оккупантам и их военной технике. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов противника, а также 1 радиолокационную станцию противника.