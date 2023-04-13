Авіація ЗСУ за добу завдала три удари по російським окупантам та військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, пише УНН з посиланням на зведення Генштабу.
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Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.
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Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за населений пункт Бахмут.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 180 590 осіб, 3646 танків та сотень одиниць військової техніки.