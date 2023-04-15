Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов

Детали

По данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181550 человек, 3653 танков и сотен единиц военной техники.