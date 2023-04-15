Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181550 человек, 3653 танков и сотен единиц военной техники.