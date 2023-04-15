Авіація ЗСУ за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181550 осіб, 3653 танків та сотень одиниць військової техніки.