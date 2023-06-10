Авиация ВСУ за сутки нанесла 15 ударов по оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта оккупантов.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 214 660 человек, 3909 танка и сотен единиц военной техники.